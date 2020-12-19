هذه أغرب أنواع البيتزا حول العالم.. بعضها سيصدمك

الوكيل الإخباري _ تعد البيتزا من أشهر الوجبات السريعة حول العالم، والتي يفضل تناولها الكثير من الاشخاص ، وهناك مجموعة من أغرب أنواع البيتزا في جميع أنحاء العالم، تعرف عليها :

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بيتزا الحبار، اليابان

يوجد في اليابان الكثير من المتاجر والمطاعم والوجبات السياحية المثيرة للاهتمام، وخاصة بيتزا الحبار التي تعتبر أكثر أنواع البيتزا شيوعاً في اليابان.



بيتزا الكنغر، أستراليا

إن فكرة تناول حيوان لطيف ومحبوب مثل الكنغر لا ترضي الكثير من الناس. ومع ذلك، فالأمر عادي في أسترالياً. يتم تقديم لحم الكنغر في عدد غير قليل من المطاعم المختلفة في جميع أنحاء أستراليا، وتعد بيتزا الكنغر واحدة من أشهر الأطباق في أستراليا.



بيتزا الموز بالكاري، السويد

هناك الكثير من الإضافات المختلفة التي تحظى بشعبية عندما يتعلق الأمر بالبيتزا في السويد، ولكن واحدة من أكثرها غرابة هي بيتزا الموز بالكاري. هذه البيتزا مغطاة باللحم ومسحوق الكاري والجبن وشرائح الموز.



بيتزا موكبا، روسيا

سميت على اسم عاصمة روسيا، موكبا (الكلمة الروسية لموسكو)، وهي نوع شائع من البيتزا التي توجد عادة في روسيا، وتتكون الإضافات من السردين والتونة والماكريل والسلمون، والبصل والمقبلات الأخرى وعادة ما يتم تقديمها باردة، على عكس البيتزا الأخرى التي نأكلها ساخنة.



بيتزا البازلاء الخضراء، البرازيل

في البرازيل، تعتبر بيتزا البازلاء الخضراء من أشهر أطباق البيتزا، حيث باتت الطبق المفضل للكثيرين هناك.



بيتزا السيكادا، ميزوري (الولايات المتحدة)

السيكادا هي حشرات كبيرة تظهر من الأرض كل 17 عامًا أو نحو ذلك. وتنزل في الساحل الشرقي وولايات الغرب الأوسط في الولايات المتحدة. يتم استخدام هذه الحشرات عالية البروتين في جميع أنواع الأطباق ابتداء من البيتزا إلى شطائر التاكو.



المصدر : الامارات نيوز



