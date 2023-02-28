هذه الأماكن الأكثر اتساخاً وتلوثاً في سياراتنا

الوكيل الإخباري - كشفت خبيرة تنظيف أسترالية عن الأماكن الأكثر تلوثاً في السيارة، والتي يجب تنظيفها بانتظام، لأنها غالباً ما تكون مليئة بالأوساخ والجراثيم الضارة.



خلال مقطع فيديو على إنستغرام، كشفت أنيتا بيرغيس من مدينة سيدني، عن أكثر الأماكن تلوثاً في السيارة، حيث استخدمت مناديل مبللة مضادة للبكتيريا في تنظيف عجلة القيادة وعصا التروس ومقابض الأبواب.

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وفي حين أن الأماكن المذكورة لم تبدُ متسخة، إلا أن المناديل التي تم استخدامها في التنظيف ظهرت عليها علامات بنية، وكان المنديل الذي استخدم في تنظيف عجلة القيادة الأكثر اتساخاً.

ونصحت أنيتا بتنظيف هذه الأماكن الثلاثة مرة واحدة كل أسبوع على الأقل، للحفاظ على نظافتها وخلوها من الجراثيم والبكتيريا الضارة.





وحصل مقطع الفيديو على رواج واسع على الإنترنت، حيث تمت مشاهدته أكثر من 24000 مرة خلال فترة قصيرة.

وعبر بعض المتابعين في تعليقاتهم عن دهشتهم لكمية الأوساخ التي يمكن أن تحتوي عليها السيارة، في حين اعترض متابعون آخرون على استخدام المناديل المضادة للبكتيريا، لأنها تؤذي السطوح في السيارة.

فإن المناديل المبللة المطهرة مناسبة للاستخدام ولن تسبب أي ضرر.

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