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الأحد، 10-07-2022 12:58 م

هذه الدول تحتفل بعيد الأضحى اليوم

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الوكيل الإخباري - يحتفل عدد من الدول اليوم الأحد بأول أيام عيد الأضحى المبارك .. وهي : المغرب ، وموريتانيا، والهند ، وإندونيسيا، وباكستان، وإيران، وبروناي، وبنغلاديش، وماليزيا، ونيبالفي حين احتفلت أمس 20 دولة عربية وهي:  السعودية، والإمارات، ومصر، والجزائر، وتونس، وليبيا، والبحرين، واليمن، وفلسطين، والكويت، وقطر، والبحرين، وسلطنة عمان، والعراق، والسودان، والصومال وجزر القمر، وجيبوتي.

وترتبط مواعيد المناسبات الدينية الاسلامية بالتقويم القمري، أي التقويم الذي يعتمد على مراحل القمر، فموعد شهر رمضان، وعيد الفطر، وعيد الأضحى المبارك تعتمد على بداية الأشهر المرتبطة بولادة الهلال.

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وتعرف السنة القمرية بأنها المدة التي يحتاجها القمر للدوران 12 دورة حول الأرض، كل دورة تمثل شهرا واحداً، ويبلغ مجموع أيام السنة القمرية المكونة من (12) شهرًا حوالي (354) يومًا، أما السنة الشمسية فهي عدد الأيام التي تحتاجها الأرض لتدور حول الشمس دورة كاملة، وتبلغ (365) يومًا، أي أن عدد أيام السنة القمرية أقل بـ (11 ) يوم من عدد أيام السنة في التقويم الغريغوري المتبع في العالم ،  وبسبب التفاوت بين عدد أيام السنة القمرية والشمسية يتحرك التقويم القمري إلى الوراء من 10 - 12 يومًا كل عام مقارنة بالتقويم الغريغوري.

 

 

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