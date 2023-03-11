هذه المدينة العربية هي الأنظف عالمياً!

الوكيل الإخباري - أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات وحاكم دبي، اليوم، أن مؤشر قوة المدن العالمية الذي تصدره منظمة "موري ميموريال" في اليابان، اختار دبي كأنظف مدينة في العالم لآخر 3 أعوام.



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وأضاف في تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر": "النظافة حضارة.. النظافة ثقافة.. النظافة من الإيمان.. دبي المدينة الآمنة عالمياً.. والأنظف عالمياً.. والأجمل بإذن الله.. لنحافظ عليها آمنة مستقرة مزدهرة".

روسيا اليوم

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