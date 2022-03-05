السبت 05-03-2022
الوكيل الاخباري

الخارجية الروسية تستدعي السفير الأمريكي

إرجاء إجلاء المدنيين من ماريوبول المحاصرة ومعارك طاحنة حول كييف

الروابدة: دور المرأة في الحياة السياسية تجاوز حالة النقاش إلى التفكير بوسائل تمكينها

بلينكن يهاتف نظيره الصيني بشأن أوكرانيا

الدفاع الروسية : قصف مواقع للجيش الروسي من ماريوبول وفولنوفاخا

3 تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الاحد

عمان لحوارات المستقبل تعلن عن مبادرة المدرسة الإنتاجية الريادية

فصل الكهرباء عن بعض المناطق الأحد - أسماء

بوتين: قريبون من تدمير البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا

براءات اختراع.. خطط غوغل بشأن سماعات الرأس

السبت، 05-03-2022 03:27 م

هرباً من الحرب.. إجلاء نمور وأسود أوكرانيا إلى بولندا

1025873-السيارة-التى-تحمل-الحيوانات


الوكيل الإخباري - نجحت أوكرانيا في إجلاء مجموعة من الحيوانات التي كانت موجودة في إحدى الحدائق في العاصمة كييف، نحو بولندا.

وقالت المسؤولة عن الحديقة ناتاليا بوبوفا إنّها اختارت 6 أسود، 4 نمور، كلباً برياً أفريقياً، وقرد كابوشين من أصل 80 حيواناً موجوداً في الحديقة من أجل إرسالها لحديقة حيوانات تقع في مدينة بوزنان البولندية.

وقالت ناتاليا إنّها أجرت لقاءً على الحدود مع بولندا مع مسؤولي الحديقة البولندية، وأخبرتهم أنّ الحيوانات ستموت من الجوع والقنابل إذا لم يتم نقلها.

وأشارت إلى أنّ القافلة نجحت في الوصول للحديقة بعد رحلة خطيرة استمرت لمدة 6 أيام، تعرضت خلالها لإطلاق نار من قبل القوات الروسية.

وأكدت ناتاليا اضطرار القافلة للاختباء من الدبابات الروسية، وتغيير المسار عدّة مرات، حتى تمكنت في النهاية من الوصول لبولندا بأمان.

يُذكر أنّ المسؤول عن حديقة حيوان بوزنان، أشار إلى أنّ الحيوانات سيتم إرسالها إلى محميات في إسبانيا وبلجيكا حيث تم تأمين مكان آمن لها فيها.

اضافة اعلان

 

218

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
622124943a4c2

اعتقال أهم امرأة مطلوبة في بريطانيا بعد مرور عقد على هروبها

Bridal039-1

القواعد الخمس لانتقاد طفلك بطريقة صحية

20220305_1646468504-662

حالة نادرة.. طفل مصري بـ 4 كلى

6221c71342360439b25c89a6

ناسا تمنح عشاق الفلك فرصة لإرسال أسمائهم إلى الفضاء

Z20EN40cTqQu8hdKwJbxKH4GtgdZPnEAdmKclAvS

بريطانيا..تعرف على صاحب أغرب وظيفة في العالم براتب 6700 دولار

twshsss

شاهد..اشتباك بالأيدي بين عروسين في الهند بسبب قطعة حلوى

أخبار متعلقة
621fd9604c59b710e325cf77

العقوبات الاوروبية تطال القطط الروسية !

c3bdc8e4-dcf9-4730-ba52-ac9f17361322_16x9_1200x676

شاهد.. مغربي يشهر سكيناً ليركب القطار رغماً عن الأمن الأوكراني