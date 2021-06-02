الأربعاء 02-06-2021
الوكيل الاخباري

المفرق: 56 ألف شخص تلقوا لقاحات كورونا

بيان صادر عن وزارة المالية

تحذير من موجة كورونا ثالثة بالاردن في هذا الموعد

مدعي عام إربد يسند عدة جرائم لمطلق إشاعة كاذبة حول لقاح كورونا

توجيهات من وزير الداخلية الى الحكام الاداريين والأجهزة الأمنية

تأجيل محاكمة الأسيرين الأردنيين إلى العاشر من الشهر الحالي

الملك يزور معان اليوم الأربعاء

تحويل عوض الله والشريف حسين آل هاشم إلى محكمة أمن الدولة

القبض على سارق منزل متلبساً بالجرم المشهود في عمان

تحذير من سلوكيات خطيرة تسبب الإصابة بالفطر الأسود لمتعافي كورونا

الأربعاء، 02-06-2021 12:43 م

هكذا احتال عميل أمريكي سابق في "إف بي آي" على سيدة واستولى منها على مبلغ مالي كبير

590b4b9ac46188cc148b46a4


الوكيل الإخباري- أعلن مدعون اتحاديون أميركيون ان عميلاً متقاعداً من مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي"، متهم بخداع امرأة من تكساس، والاستيلاء منها على نحو 800 ألف دولار، بعدما أقنعها بأنها كانت تحت "المراقبة السرية" بسبب ارتكابها جرائم .

اضافة اعلان
وتم توجيه لائحة اتهام إلى وليام روي ستون جونيور، البالغ من العمر 62 عاما، الأسبوع الماضي، تتضمن سبع تهم، من بينها الاحتيال الإلكتروني، وانتحال شخصية ضابط فدرالي، وفق بيان صادر عن بريراك شاه، القائم بأعمال المدعي الأميركي للمنطقة الشمالية من تكساس.


وقد أقنع ستون سيدة من مدينة غرانبري بولاية تكساس، تم تحديدها في وثائق المحكمة بإسم "سي تي"، بأنها كانت تحت "المراقبة السرية" لارتكاب جرائم في مدينة أوستن، وفق لائحة الاتهام.

 

وبحسب المدعين، فإن ستون أخبر "سي تي"، التي كانت قد ورثت عن جدتها مبلغاً كبيراً من المال، بأنه تم تعيينه كمشرف عليها، وأنها يجب أن تبلغه بكل أنشطتها وأصولها المالية، وهددها بالسجن وبأنها قد تفقد أطفالها إذا لم تمتثل لمطالبه.

وأخبرها أيضاً أن عليها دفع مصاريف إشرافه عليها، بما في ذلك نفقات سفر ومنزل وسيارات، وأقنعها أيضا بدفع أموال زعم أنها "تعويض" لشركة مظلومة، لكنه أودع النقود في حسابه المصرفي، بحسب لائحة الاتهام.

وطلب ستون من ضحيته ألا تخبر أحداً عن وضعها "تحت المراقبة"، وأخبرها أن بإمكانه مراقبة اتصالات هاتفها المحمول، وأجرى معها مكالمات "وهمية" متظاهراً بأنه قاضي يتابع قضيتها، وطلب من شخص آخر الاتصال بها على أنه من "إدارة مكافحة المخدرات"، بحسب لائحة الاتهام.

وفي مرحلة ما، عرض ستون على "سي تي" الزواج منها، وقال إنه سيطلب من القاضي التخلي عن فترة المراقبة.

وأكد المدعون الفدراليون أن "سي تي" دفعت لستون على مدار سنوات، أكثر من 800 ألف دولار.

وستون ليس رهن الاعتقال حالياً، بعد أن قرر القاضي أن بإمكانه أن يظل حراً طيلة فترة المحاكمة، طالما أنه يلتزم بشروط معينة.

 

المصدر - لبنان 24 




 




 

 


 

إقرأ ايضا
AdobeStock_98550507

مصر.. العثور على 'كنز كبير' داخل شقة نجل مسؤول سابق

195966-177091141

رجل في الجزائر يبني منزلاً يشبه "برج إيفل" (صور)

دببب

نجاة شاب بعد معركة قتالية مع دب في روسيا

فيس

شاب يطلق زوجته في سوريا بسبب تعليق على فيسبوك

_115756797_9f6bc70d-4770-4aa2-9672-bd04d69d54c8

الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية ساحرة خلال 10 حزيران

دب

شاهد .. مراهقة تواجه دباً لإنقاذ كلابها في أمريكا

أخبار متعلقة
فيس

شاب يطلق زوجته في سوريا بسبب تعليق على فيسبوك

7988861881445893087

خريجة امريكية تقاضي مدرسها على خطأ في احتساب معدل علاماتها

covid-flu-vaccine-shot-1296x728-header-1

في تكساس .. موظفو صحة يُقاضون مستشفى أجبرهم على تلقّي لقاح كورونا