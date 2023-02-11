هكذا رد ياسين جنكيز على شائعة وفاته بزلزال تركيا

الوكيل الإخباري - ستوري جديدة شاركها ياسين جنكيز عبر انستغرام، بعد أن تصدر الترند على تويتر تركيا يوم أمس بانتشار شائعة وفاته وبأنه لم يستطع أن ينجو من تحت الركام.





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في الستوري الجديد يمكن ملاحظة أن ياسين اختار أيضاً تصوير لمشاهد من الدمار الذي خلفه الزلزال، شبيهة بالستوريهات التي شاركها من قبل لاسيما وأن الستوريهات التي شاركها من قبل شهدت تفاعلاً كبيراً وطمأنت جمهوره الذي كان قلقا عليه بأنه لازال على قيد الحياة. كما ناشد الجمهور إلى التبرع وتقديم المساعدات من مختلف أنواعها للمتضررين من الزلزال.

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