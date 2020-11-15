هكذا شارك دونالد ترامب في فيلم home alone .. شاهد

الوكيل الاخباري - كشف منتج فيلم "وحيد في المنزل"، كريس كولومبوس، كيف تمكن دونالد ترامب من المشاركة في الفيلم.

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وقال المنتج لصحيفة "إنسايدر"، إن الفريق اختار فندق بلازا، الذي كان يملكه ترامب في ذلك الوقت، من أجل التصوير.

واشترط ترامب بعد الحصول على الأجر، شرطًا غريبا على صانعي الأفلام، حتى يتمكنوا من التصوير في الفندق.



وقال ترامب لكولومبوس، إن الطريقة الوحيدة التي يمكنكم التصوير في الفندق هي أن أشارك في الفيلم.



وبحسب المنتج، فقد قرر ترك المشهد مع ترامب لكون الجمهور أعجب به في أول عرض للفيلم.

Almost time for Christmas movies, like Home Alone 2: Lost in New York featuring former Plaza Hotel owner Donald Trump who knows exactly where the lobby is pic.twitter.com/pyGUFGL1J4 November 8, 2020

سبوتنيك

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