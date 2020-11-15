الأحد 15-11-2020
الوكيل الاخباري

حمى ارتفاع الأسعار تطال الخضار وجهات معنية توضح الأسباب - فيديو

العايد: نتائج مبشرة تدعو للتفاؤل حول لقاح كورونا

أسعار الذهب الأحد 15/11/2020

وفيات الأحد 15/11/2020

منخفـض قبرصـي يؤثــر على المملكة اليوم

انتهاء حظر التجول الشامل في المملكة

تعليق الدوام في تربية الرمثا وعدد من المدارس لتسجيل اصابات كورونا

مدير الحسين للسرطان يوضح للوكيل : استقبلنا 720 حالة خلال الحظر الشامل

الحموري للوكيل : 98 اصابة بكورونا في العناية الحثيثة

مسؤول ملف كورونا للوكيل : عدم الالتزام بالتعليمات أدى الى ارتفاع عدد الاصابات بكورونا




الأحد، 15-11-2020 11:22 ص

هكذا شارك دونالد ترامب في فيلم home alone .. شاهد

maxresdefault


الوكيل الاخباري - كشف منتج فيلم "وحيد في المنزل"، كريس كولومبوس، كيف تمكن دونالد ترامب من المشاركة في الفيلم.

اضافة اعلان

وقال المنتج لصحيفة "إنسايدر"، إن الفريق اختار فندق بلازا، الذي كان يملكه ترامب في ذلك الوقت، من أجل التصوير.

 

واشترط ترامب بعد الحصول على الأجر، شرطًا غريبا على صانعي الأفلام، حتى يتمكنوا من التصوير في الفندق.


وقال ترامب لكولومبوس، إن الطريقة الوحيدة التي يمكنكم التصوير في الفندق هي أن أشارك في الفيلم.


وبحسب المنتج، فقد قرر ترك المشهد مع ترامب لكون الجمهور أعجب به في أول عرض للفيلم.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1-1392812

العثور على سن ضخم في شاطئ ولاية ساوث كارولينا الأميركية

unnamed

بالفيديو.. الفيضانات تدفع التماسيح إلى الأماكن السكنية في المكسيك

image (1)

وفاة مخترع بخاخ العطور عن عمر 101 عام

2020_6_4_20_48_11_997

لعبة PUBG Mobile تعود بإصدار خاص للهند فقط

europa

ناسا تكشف سر قمر المشتري متغيّر الألوان

g8.565a500c

اكتشاف نهر تحت جبال الجليد في غرينلاند

أخبار متعلقة
160481595932231000

متحف مدام توسو الشهير في لندن يبدل ملابس تمثال ترامب