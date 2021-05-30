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الأحد، 30-05-2021 04:15 م

هكذا هنأ ويل سميث ولي عهد دبي بمناسبة ولادة طفليه - صورة

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الوكيل الإخباري - قام الممثل العالمي الأميركي، نجم هوليوود، ويل سميث، بإرسال هدايا لولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بمناسبة ولادة طفليه راشد وشيخة.

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ووفقا لما نشرته صحيفة "ذي ناشيونال نيوز" الإماراتية، فقد نشر الشيخ حمدان عبر حسابه الرسمي "إنستغرام" صور الهدايا مرفقة بكلمات شكر وجهها لصديقه الممثل ويل سميث، قال فيها: "شكرا لك ويل سميث".

 

وقد رزق ولي العهد، الشيخ حمدان، الأسبوع الماضي، بتوأم وأسماهما راشد وشيخة، وشارك صورة وهو يحملهما عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام".

وهناك علاقة صداقة قوية بين الشيخ حمدان والممثل ويل سميث، حيث ظهر ولي العهد في شهر آذار الماضي، وهو يركب دراجة نارية فخمة كانت هدية من ويل سميث له.

 

 

المصدر - لبنان 24

 




 

 


 

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