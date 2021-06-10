هكذا يؤثر ترتيب الأولاد في العائلة على شخصياتهم

الوكيل الإخباري - تتأثر شخصية الطفل خلال نشأته بالكثير من العوامل، مثل الظروف الاجتماعية والمالية، درجة ارتباط أفراد الأسرة، مستوى التعليم، شخصيات الوالدين، وغيرها، وأحد أهم العوامل التي تؤثر على سمات شخصية الطفل هي ترتيب الولادة، فالطفل الأول أو البكر يكون له سمات مختلفة عن الطفل الأوسط أو الأصغر، قد تلاحظين مثلاً أن طفلك الأول يتمتع بشخصية قيادية، أو أن الأصغر مدللاً وهكذا.

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وفي ما يلي تأثير ترتيب الميلاد على سمات شخصيات أطفالك:

1- الطفل الأول تجربة تعليمية

الطفل البكر غالباً ما يكون تجربة تعليمية للآباء، وغالباً ما يتعامل الوالدان مع الطفل الأول بالغريزة الطبيعية، ولكن في النهاية يخرج الوالدان من تجربة تربية الطفل الأول بخبرة تربوية جيدة تفيدهم في تربية الطفل التالي.

2- الطفل الأول قائد بالفطرة

غالباً ما يكون الطفل الأول متفوقاً ومنظماً، ويكون قائداً بالفطرة لأنه ينشأ على مبدأ توقع المزيد منه، وفي المقابل يتوقع هو المزيد من نفسه، ما يدفعه دائماً نحو بذل الجهد لتقديم الأفضل.

3- الطفل الأوسط يمكن أن يشعر بالتجاهل

الطفل الأوسط غالباً ما يشعر أنه غير متميز، إنه يحاول أن يصل إلى مستوى الثقة بالأخ الأكبر، أو مستوى الاهتمام بالأخ الأصغر، ما يصنع منه شخصية قوية في المستقبل، أو شخصية لا تشعر بالأمان، حسب أسلوب تعامل الوالدين معه.

4- الطفل الأوسط حكيم وذكي

الطفل الأوسط لديه فرصة أفضل ليصبح رجل أعمال ناجحاً، فهو يتعلم في وقت مبكر أن يكون مستمعاً جيداً، ومفاوضاً بارعاً، ومحباً للناس، ما يصنع منه شخصية ودودة وجديرة بالثقة.

أيضاً غالباً ما يكون الطفل الأوسط عملياً بطريقة قاسية بعض الشيء، نظراً لأن أشقاءه يحصلون على اهتمام أكثر منه، ما يدفعه نحو الاستقلال، واكتشاف الحياة بنفسه.

5- الطفل الأصغر أكثر استرخاء

الطفل الأصغر يحصد ثمار تجارب والديه في التربية، ما يجعل فرصته أفضل في الحصول على طرق تربية ذات مستوى أعلى من أشقائه، كما أنه يحصل على رعاية وحماية أكبر، ما يصنع منه شخصية أكثر استرخاء وثقة بنفسه.

6- الطفل الأصغر يسرق الأضواء

الطفل الأصغر يحصل على اهتمام كبير من الوالدين ومن أشقائه الأكبر، ما يجعل منه شخصية منفتحة جداً، ويعزز مهارته في التلاعب والمراوغة، ويجيد التعامل مع الناس، وهو ما يجعله يخطف الأضواء، سواء وهو صغير، أو عندما يكبر بين أصدقائه وفي مجال عمله.

المصدر- نواعم