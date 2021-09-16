الخميس 16-09-2021
الوكيل الاخباري

3 أحداث تهز المملكة صباح اليوم

لجنة الأوبئة توضح الفرق بين الإنفلونزا الموسمية وكورونا

التربية تقرر تعيين معلمين ومعلمات - أسماء

طالب ذوي الاحتياجات الخاصة يتعرض للتنمر والتربية تتابع

شكوى من انقطاع المياه في الزرقاء

النيابة العامة تختتم بيِّناتها في قضية مستشفى السَّلط الحكومي

الوهادنة : التوثيق في المستشفيات غير دقيق

مطار دمشق.. وصول أولى رحلات طيران شركة دولية

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة اليوم- أسماء

وفاة سيدة تعرضت للحرق من قبل زوجها في عمان

الخميس، 16-09-2021 12:19 م

هكذا يؤثر مكان مكتب الدراسة في المنزل على تركيز الأبناء

يجب أن لا يكون مكتب الدراسة أمام الحائط حتى لا يتأثر تركيز الطفل سلبياً بذلك


الوكيل الإخباري - مع العودة إلى المدارس، وإنتظام الأبناء مجدداً في مقاعد الدراسة، تحتاج كل أم في إعادة إحياء كثير من الأمور التي كانت قد فُقدت بعد إنتشار جائحة كورونا، منها ترتيب غرفة الدراسة، والتخلص من الفوضى التي سادت في المنازل بسبب التعليم عن بعد، وتخصيص أكثر من مكان داخل المنزل لابن من الأبناء لتلقي التعليم عن بعد.

اضافة اعلان

 

ومع العودة إلى المدارس من جديد، تظهر حاجة الأمهات الملحة في تغيير نظام المنزل وإعداد غرفة الدراسة من جديد، ولمساعدة الأم في ذلك نقدم اليوم أفضل وضعية لمكتب الدراسة الخاصة بالأبناء.

 

كيف يؤثر مكان مكتب الدراسة في المنزل على تركيز الأبناء؟

تقول الدكتورة سها عيد خبيرة علم طاقة المكان في صفحتها "طاقة بيتك مع سها عيد" على فيس بوك، أنه توجد بعض الأخطاء ترتكبها الأمهات عند إختيار مكان مكتب الدراسة في المنزل، ومن هذه الأخطاء ما يلي:

أن يكون مكتب الطفل أمام الحائط، بمعنى أن يكون الطفل جالساً على مكتب الدراسة ووجهه أمام الحائط مباشرة، وهو خطأ فادح يؤثر في طاقة المكان تأثيراً سلبياً مسبباً عدم تركيز الطفل في المذاكرة، نتيجة لتأثيرات الطاقة السلبية الناتجة عن هذه الوضعية.

 

ولذلك ترى عيد أنه يجب على الأم إختيار مكان مكتب الطفل بعناية، كأن يكون الحائط خلف الطفل وهو جالساً على المكتب، لأن هذه الوضعية تعطي للطفل القوة والدافع على المذاكرة، لأنها تعزز من تركيزه وذلك بسبب تأثير الطاقة الإيجابية عليه.

 

كما أن وضعية الطفل عندما يكون الحائط أمامه تجعله في حالة قلق وتوتر، وخصوصاً عندما سماع ضجة أو صوت قوي خارج غرفته، وهو أمر سلبي للغاية يحول دون تركيز الطفل وصفاء ذهنه، بعكس الحال عندما يكون الطفل جالساً وخلفه الحائط وأمامه براح كبير، لأن هذه الوضعية تحقق شعور الطفل بالثقة بالنفس، والإرتياح والهدوء.

 

المصدر - هي 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة









 




 

 


 

إقرأ ايضا
df0267bde6842254d4764b535cd0ba1e392a8934

أسماء مواليد أولاد تدل على الجمال

Screenshot 2021-09-15 15.43.50

بيع سوار الأميرة مارغريت بسعر 396 ألف جنيه إسترليني - صورة

226112_13_1631772412

القبض على رجل بعد 20 دقيقة من هروبه من سجن في أستراليا

مصر

مصر.. تصفية مجرم شديد الخطورة أعدم زوجتيه

ارض

علماء يحذرون من تدهور خطير في المناخ

جزر المالديف 4

شاهد.. ثنائي سعودي يحتفلان بزفافهما تحت الماء في جزر المالديف

أخبار متعلقة
لفلفلفل

نصائح تساعد طفلك على أداء واجباته المدرسية

C1E713B3-99BD-4903-B63B-E7D3584246AF

طرق بسيطة لحماية طفلك من الإصابة بكورونا في المدرسة