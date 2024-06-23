الأحد 23-06-2024
الوكيل الاخباري
 

مندوبا عن الملك وولي العهد... العيسوي يعزي عشيرة الكرادشة

الأمن العام : العثور على جثة شخص مصاب بأعيرة نارية في الشونة الجنوبية

الملك يشدد على أهمية استقرار لبنان واستدامة الأمن فيه

الكنيست يصوت غدا على تمديد مدة خدمة الاحتياط بالجيش

المستشفى الميداني الأردني نابلس/3 يباشر أعماله

توضيح حكومي حول أسعار الدجاج والكميات المتوفرة في الأسواق

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

رئيس النواب ونائب رئيس البرلمان الألماني يؤكدان أهمية حل الدولتين

هل تنادي الأفيال حقا بعضها بالاسم؟.. العلم يقول كلمته

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

الأحد، 23-06-2024 03:36 م

هل تنادي الأفيال حقا بعضها بالاسم؟.. العلم يقول كلمته

1652096199319919000


الوكيل الإخباري- نجحت تجربة علمية حديثة، باستخدام الذكاء الاصطناعي، في إثبات كيفية تعرف الأفيال على بعضها.

ولاحظ الباحثون، في الدراسة الجديدة التي نُشرت في مجلة "البيئة الطبيعية والتطور"، أفيال السافانا الأفريقية في كينيا واستمعوا إليها باستخدام برنامج التعلم الآلي المسمى "أصوات الأفيال" الذي حلل المكالمات التي تم إجراؤها بين قطيعين من الأفيال.

وأُجري البحث في محمية سامبورو الوطنية ومتنزه أمبوسيلي الوطني على مدار 4 سنوات، بما في ذلك 14 شهرًا من العمل الميداني، حيث تم تعقب الأفيال ومراقبتها وتسجيل "مكالماتها"، وجرى التقاط 469 نداءً فريدًا أو "دمدمة" من الأفيال الأفريقية في التجربة.

وعلق جورج ويتماير، عالم البيئة السلوكية بجامعة ولاية كولورادو، أحد المعاهد المشاركة في الدراسة الكينية، "الشبكة الاجتماعية للأفيال غنية بشكل لا يصدق، ودقيقة بشكل لا يصدق، ومعقدة بشكل لا يصدق".

هل المحميات الطبيعية الحل الأمثل للحفاظ على أفيال السافانا؟

اضافة اعلان

 ويبدو أن الملاحظات الأولية للباحثين الذين أجروا الدراسة في كينيا تظهر أن الأفيال كانت تستخدم نظامًا للاتصال والرد، ولوحظ أن الأمهات، يصدرن نداءً يبدو وكأنه قعقعة، من داخل مجموعة الأفيال، فيستجيب القطيع بأكمله.

ومع ذلك، بعد فترة وجيزة، ستصدر نفس الأم قعقعة أخرى مماثلة، وسيقوم فيل واحد فقط بالرد بينما يعود على عجل إلى المجموعة.

وقال ويتماير: "وهكذا في تلك الحالات، يكون من الواضح جدًا للمراقب، ولنا على الأرض، أن شيئًا ما حدث هناك وكان كل فرد في المجموعة يعرفه. كانت المكالمة موجهة نحو هذا الفرد. وقد تلقى هذا الفرد وأدرك ذلك أيضًا، واستجاب وجاء إلى المجموعة. وهكذا نتساءل هل يستخدمون الأسماء؟".

تشير الملاحظات إلى أنه قد يكون هناك معرف فريد مضمن في قعقعة الفيل التي يمكن لكل فيل التعرف عليها، ويعتقد أن هذه الأصوات الفريدة تشبه الطريقة التي يتعرف بها البشر على بعضهم البعض.

وأضاف ويتماير: "ربما نحيي بعضنا بعضًا بأسمائنا، ولكن ليس الأمر وكأننا نستخدم الأسماء باستمرار مع بعضنا بعضًا وإنما بمجرد أن نلفت انتباه بعضنا بعضًا، نكون منغمسين في المحادثة. ويبدو هذا هو الحال على الأرجح مع الأفيال أيضًا".


العين الاخبارية

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Catia Nicodemo - Associate Professor in Health Economics, University of Oxford

خلال فعاليات منتدى برونيل السنوي في بريطانيا مناقشات موسعة حول اقتصاديات التحول لبدائل التدخين التقليدي

2222222222

طائر نيوزيلندي صغير "موهوب" بتعلم الأصوات

20246230269726RX

لماذا أصبحت خلايا النحل فارغة في فرنسا؟

WhatsApp Image 2024-06-23 at 9.35.15 AM

"كان نائما في خيمته".. ابنة حاج اندونيسي تتحدث عن ظروف وفاته في مكة

2024622154038818LL

منعه من المرور.. سائق شاحنة يصدم مسعفاً في ألمانيا

11

عائلة أمريكية تطالب "ناسا" بـ80 ألف دولار والسبب جسم فضائي!