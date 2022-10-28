هل سوف تزور الكائنات الفضائية الارض ؟ .. دراسة جديدة تجيب

الوكيل الإخباري - أشارت دراسة جديدة إلى أن عدم زيارة كائنات فضائية (إذا كانت موجودة) لأرضنا لغاية الآن، يرجع إلى أن نظامنا الشمسي قد لا يتضمن العناصر الجاذبة للحضارات الفضائية الأخرى.

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وتناولت هذه الدراسة، بحسب راديو "مونت كارلو"، "مفارقة فيرمي"، التي وضعها عالم الفيزياء إنريكو فيرمي العام 1950، والتي تقترح أنه إذا كانت الحضارات الفضائية سريعة التوسع موجودة في مجرة درب التبانة، فيجب أن تكون قد زارت نظامنا الشمسي. فإذا لم تزره، بالتالي فهي غير موجودة.



واعتبرت الدراسة، التي نشرت في مجلة Astrophysical Journal، أن الحضارات الفضائية سوف تفضل النجوم ذات الكتلة المنخفضة وخاصة النجوم القزمة، إذ لا تجذبها جميع أنواع النجوم.



وأوضحت الدراسة أن الحضارات الفضائية ستتجنب النجوم ذات الكتلة العالية، من أجل إطالة عمرها في المجرة. ( البيان )

