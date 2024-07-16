هل يطلق مطعماً في القاهرة؟.. بوراك على ضفاف نهر النيل

الوكيل الإخباري- خطف الشيف التركي بوراك أنظار متابعيه بعدما ظهر أمام نهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة.



ونشر بوراك صورة عبر حسابه الشخصي على إنستغرام، ظهر خلالها في شرفة فندق شهير يطل على النيل في القاهرة قرب برج القاهرة، وعلق قائلاً: "في أي دولة أنا؟ ماذا تعتقدون؟".

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وأضاف: "ما الذي يجب أن نزوره بعد ذلك؟ أنتظر تعليقاتكم".



ولم يكتفِ بوراك بالصورة بل نشر أيضاً صوراً وفيديوهات عبر خاصية "الستوري" من شوارع القاهرة، وكتب: "أنا أحب مصر".



وتفاعل متابعوه مع صوره، وعبر البعض عن السعادة بزيارته، بينما رجح آخرون أنه يخطط لفتح فرع لمطعمه في القاهرة.





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