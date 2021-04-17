السبت 17-04-2021
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السبت، 17-04-2021 09:29 ص

هل يفسد استعمال العطور الصيام؟

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الوكيل الإخباري - أكدت دار الإفتاء المصرية أن استعمال العطر لا يبطل الصيام، مشيرةً إلى أن الأفضل مراعاة هذا الأمر.

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وأوضحت الدار، عبر حسابها الرسمي في "فيسبوك"، أن يجوز شرعاً للصائم أن يتطيب في نهار رمضان ولا حرج عليه في ذلك، إلا أنه يجب مراعاة ألَّا يصل شيء من الطيب إلى جوفه.


وذكرت أن سبب جواز استعمال العطر خلال نهار رمضان يرجع إلى أنه ليس أكلاً أو شرباً أو في معناهما، لافتةً إلى أن من يضع العطر يضعه حتى يتطيب، وهذا شيء مطلوب، ولكن الأفضل عدم المبالغة في هذا الأمر حتى لا يصل الرذاذ من هذه العطور الى الفم أو الأنف.

 

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