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الثلاثاء، 10-11-2020 01:35 م

هل يوجد ذهب على سطح المريخ؟

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الوكيل الاخباري- غيرعالم الآثار الافتراضي من تايوان ، سكوث وارنغ، تخصصه حين أصبح عالم الجيولوجيا الافتراضي وأعلن أنه اكتشف ذهبا على سطح المريخ.

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وقال إن هناك كلودايك الحقيقي وجبالا ذهبية اكتشفها استنادا إلى مخدم  Google Mars الذي يقوم على صور فوتوغرافية التقطها مسبار أمريكي محلق في مدار الكوكب الأحمر.



ويعتبر، وارنغ، أن المادة الصفراء المتلألئة في الشمس والتي تحيط بحفرة "لومونوسوف" الناجمة عن سقوط كويكب هي الذهب، وإذا كانت تلك المادة اللامعة ذهبا بالفعل فمن الصعب أن نتصور كميته في واقع الأمر، مع العلم أن الجبال الذهبية تمتد أحيانا إلى مسافة 12 كيلومترا وعرضها 3.5 كيلومتر.

 

إذن فمن أين أتى الذهب إلى سطح المريخ؟ هل أتى من جوفه نتيجة سقوط كويكب عملاق، ما تسبب في  نشوء حفرة بقطر 120 كيلومترا؟
وربما هناك كويكب أحضر الذهب إلى سطح المريخ؟


يرى العلماء أن كلا الاحتمالين واردان، على كل حال فإن فكرة استصلاح المريخ تكتسب مغزى حقيقيا، وسيتم تعويض نفقات الرحلات الفضائية إلى الكوكب الأحمر بسهولة.


المصدر: روسيا اليوم 


 




 

 


 

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