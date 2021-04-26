هنديان يحتفلان بزفافهما داخل مستشفى بعد إصابة العريس بكورونا - صور

الوكيل الإخباري - قرر زوجان هنديان إقامة حفل زفافهما داخل مستشفى العزل، بعد تأكد إصابة العريس بفيروس كورونا المستجد.

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وتدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للزوجين وهما يرتديان معدات الوقاية، وتبادلا أكاليل من نبات التولسي أو ما يُعرف بالريحان المقدس، الذي يوضع على عنق العريس والعروس.



وبعد انتهاء المراسم عادت العروس لمنزل عمها وظل العريس في المستشفى لاستكمال علاجه.



ووفقا لموقع "انديا" المحلي، فإن أحداث القصة، بدأت مع عودة العريس البالغ من العمر 28 عاما لبلاده من إحدى دول الخليج التي يعمل بها، حتى يستعد للزواج من خطيبته البالغة من العمر 20 عاما، حيث خضع لفترة العزل المنزلي لمدة 10 أيام.



وخلال هذه الفترة ساءت حالته هو ووالدته، وأُصيبا بضيق في التنفس ونُقلا للمستشفى، بعد أن تبين إصابتهما بالسلالة الجديدة من الفيروس.



وبعدها قرر الزوجان عدم تأجيل الزفاف الذي تم الترتيب له منذ أكثر من عام، وحصلا على إذن من مستشفى وجامعة الابوزا الطبية، في ولاية كيرالا، التي يعيش فيها العريس ووالدته.



ووفقا للإجراءات تم السماح لاثنين فقط من عائلة العروسين أن يحضرا حفل الزفاف بجانبهما، وتم إقامة مراسم الزفاف بالطرق التقليدية.



هذا وتشهد الهند حاليا تفاقما حادا لجائحة كورونا، وذلك بعد انتشار سلالة جديدة للفيروس في أنحاء البلاد، وارتفاع أعداد الوفيات والمصابين.

Kerala: A couple tied knots at Alappuzha medical college and hospital today, with the bride wearing a PPE kit as the bridegroom is #COVID19 positive. The wedding took place at the hospital with the permission of the District Collector. pic.twitter.com/2IdsRDvcHZ April 25, 2021

سبوتنيك عربي