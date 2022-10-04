هندي يدفن نفسه حيا لسبب غريب - فيديو

الوكيل الإخباري - أقدم هندي على دفن نفسه حياً تحت الأرض في الهند

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وقالت مصادر إعلامية أن شرطة الهندية تلقت بلاغًا عن وجود شخص دفن نفسه حيًّا تحت الأرض.

ووثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل لحظة حضور الشرطة إلى مكان الواقعة، وإخراج الرجل الذي دفن نفسه حيًا تحت الأرض على عمق مترين وذلك لكي يحصل على كمية كبيرة من المال ويصبح من الأثرياء حسب تكهنه .

وأعلنت الشرطة فيما بعد، أنه تم اعتقال الشخص بعد إخراجه من تحت الأرض، وتم تحويله للمحاكمة.

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