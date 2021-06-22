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الثلاثاء، 22-06-2021 07:16 م

هندي يربح أكثر من مليون دولار من أعقاب السجائر!

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الوكيل الاخباري - أكثر من مليون دولار جناها المواطن الهندي نامان غوبتا من أعقاب السجائر، وقد قرر أن يعيد تدويرها وتصنيعها لتتحول إلى دمىً وحاملات مفاتيح وطارد للبعوض وسماد عضوي للنبات.

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وقد استوحى أوتار براديش الفكرة من كومة أعقاب سجائر رآها في نهاية حفلة وها هو اليوم يدير، وفقاً لموقع "غود نيوز نتوورك"، شركة تنشر الحاويات في المدن لجمع الأعقاب قبل إعادة تدويرها.

ويؤكد نامان أنه كسب منذ العام 2016 ما يزيد على مليون دولار من خلال إعادة تدوير ثلاثة ملايين عقب سيجارة أو ما يعادل 100 ألف كيلوغرام.

 

ويشير إلى أنه "شغوف ليس لما يجمعه من مال وحسب، بل لأنه يقدم خدمةً للمجتمع ويعالج مشكلة ويقدم حلاً".


وتستقبل شركة نامان حتى ستة آلاف كيلوغرام من السجائر شهرياً تودع في حاويات تدعى "في بينز" متواجدة بالقرب من الباعة المتجولين ومتاجر بيع الدخان.

 

ويتلقى هؤلاء الباعة أجراً مقابل كل كيلوغرام يجمعونه من أعقاب السجائر.

 

ويقوم المصنع بفصل الأعقاب إلى ثلاثة أقسام مختلفة هي الفلاتر والورق ومخلفات التبغ المتبقية أما الفلتر فيتحول إلى حشوة للوسادات والألعاب، ويصنع من الورق والتبغ سماداً يباع للمزارعين أو طارداً للبعوض.

البيان

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