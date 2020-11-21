هندي يشتري مصباح علاء الدين ب 41 ألف دولار .. ليكتشف تعرضه للخداع

الوكيل الاخباري- وقع رجل في فخ عملية نصب محكمة، ودفع مبلغا ضخما مقابل شراء مصباح علاء الدين، وذلك في ولاية أوتار براديش شمالي الهند.





ووفقاً لوسائل إعلام محلية، فقد اعتقلت السلطات الهندية رجلين بسبب عملية نصب بعشرات الآلاف من الدولارات، بحق طبيب اشترى منهما المصباح الأسطوري من روايات ألف ليلة وليلة الشهيرة.

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وفي التفاصيل، فقد أقنع الرجلان طبيبا بأنهما يملكان المصباح، وأنه حقيقي ويساعد على تحقيق الكثير من الأحلام التي يحلم بها.

ودفع الطبيب أكثر من 41 ألف دولار للحصول على المصباح الخاص بعلاء الدين، قبل أن يكتشف الخدعة ويبلغ السلطات.





وقال الطبيب المخدوع: "أقنعني الرجلان بأن هذا المصباح يحقق الأمنيات وأنه بالفعل مصباح علاء الدين، خلال إحدى زياراتي لعلاج أمهما المريضة".

وأشار إلى أن شخصية علاء الدين ظهرت معهما في إحدى الزيارات، ليكتشف لاحقا أن الشخصية كانت أحد المحتالين مرتديا زي الشخصية الفلكلورية.



وبحسب زعم الطبيب، فإن الساحرين جعلاه يرى علاء الدين يظهر من المصباح السحري، لكن في كل مرة كان يطلب فيها أخذ المصباح إلى المنزل، يرفض الساحران بحجة أنه قد يسبب له الأذى.



ونجح الرجلان بخداع الطبيب وإقناعه بأن المصباح سيجلب له الغنى والصحة والحظ الجيد، وهو ما دفعه لشرائه بمبلغ ضخم، وقالت السلطات أن الرجلين متهمان بخداع عدد آخر من العائلات الهندية في عمليات نصب مختلفة.

المصدر: الاقتصاد



