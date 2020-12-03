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الخميس، 03-12-2020 12:09 م

هيكل معدني غامض ثالث يظهر هذه المرة على جبل بالولايات المتحدة

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الوكيل الاخباري - أفادت صحيفة "أتاسكاديرو نيوز" المحلية بظهور كتلة حديدية أخرى غامضة في الولايات المتحدة، وهذه المرة عثر عليها على جبل في ولاية كاليفورنيا.

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وأوضحت الصحيفة أن الكتلة المعدينة الغريبة عثر عليها يوم الأربعاء على قمة جبل باين في مدينة أتاسكاديرو، مشيرة إلى أن هذه المسلة ثلاثية الجوانب قد تكون مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ ويبلغ ارتفاعها ثلاثة أمتار وعرضها 46 سم تقريبا.


وقيل في وصف هذا الجسم المعدني الغامض إنه ربما ملحوم في زاوياه بمسامير تثبت الألواح الجانبية بالإطار الصلب من الداخل.

 


وتقدر الصحيفة أن المسلة تزن نحو 90 كيلوغراما ولا يعلم  كيف انتهى الأمر بالجسم  المعدني الغامض إلى قمة الجبل، إلا أن سائحا محليا أكد أنه لم يكن موجودا في المكان يوم الثلاثاء.


واكتشف عاملون في إدارة السلامة العامة في ولاية يوتا الأسبوع الماضي في الصحراء هيكلا معدنيا لامعا يبلغ ارتفاعه ضعف الطول البشري. وبعد بضعة أيام اختفى الهيكل العامض.


وأفاد مكتب إدارة الأراضي المحلي بأنه "تمت إزالة هيكل يسمى (متراصة)، أقيم بشكل غير قانوني من قبل جهة مجهولة".


ورأت وسائل إعلام في وقت سابق أن الكتلة المكتشفة في صحراء يوتا تشبه المسلة الغريبة من فيلم ستانلي كوبريك "A Space Odyssey 2001"، باستثناء أنها ليست سوداء، بل فضية.

 

وكانت الأنباء تحدثت بنهاية نوفمبر عن ظهور كتلة متراصة غامضة أخرى في شرق رومانيا بالقرب من بلدة بياترا نيمت، على بعد أمتار قليلة من أنقاض قلعة داتشيان في بترودافا.


وبالمثل، ذكرت وسائل الإعلام الرومانية في وقت لاحق، أن الهيكل الغامض اختفى فجأة بنفس الطريقة التي ظهر بها.

 

 

 

 المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

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