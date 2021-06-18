الجمعة 18-06-2021
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الجمعة، 18-06-2021 03:20 م

واقعة غريبة في مصر.. شخص يقوم باستخراج أكفان الموتى

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الوكيل الاخباري - شهدت محافظة المنوفية في مصر، واقعة غريبة من نوعها حيث قام أحد الأشخاص باستخراج أكفان الموتى من مقابر مدينة شبين الكوم.

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وانتقل عدد من القيادات الأمنية بمحافظة المنوفية، إلى مقابر شبين الكوم، وعدد من ضباط وقيادات مديرية الأمن وقسم شرطة شبين الكوم، بالإضافة إلى عدد كبير من الأهالي.


وألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخص، "قام باستخراج عدد من أكفان الموتى من المقابر في مدينة شبين الكوم، وتركها في الشارع، مما تسبب في حالة من القلق بين الأهالي، الذين سارعوا بإبلاغ قسم الشرطة، وتم إلقاء القبض على المتهم، وتبين أنه يعاني مرضا نفسيا".


وأكدت مصادر أمنية مصرية، أن "قوات الأمن ألقت القبض على المتهم، وتبين أنه مريض نفسي خرج من أحد المستشفيات النفسية قبل وقت قليل"، وأضافت المصادر أن المتهم قام باستخراج عدد من أكفان الموتى في إحدى المقابر بمدينة شبين الكوم.


روسيا اليوم

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