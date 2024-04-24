الأربعاء 24-04-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأربعاء، 24-04-2024 10:24 ص

واقعة مؤسفة على متن طائرة ركاب في بريطانيا- فيديو

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الوكيل الإخباري - أظهرت لقطات مروعة رجلاً يضرب رجال الشرطة وأفراد طاقم الطائرة على متن رحلة جوية من المملكة المتحدة إلى تركيا في نهاية الأسبوع الفائت.

وأثار المشهد الرعب في أنفس الركاب الآخرين، بما في ذلك فتاة صغيرة يمكن رؤيتها وهي تغطي وجهها بيديها قبل أن تهدئها والدتها.

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كما تُظهر اللقطات الراكب على متن طائرة Easyjet، وهو يلكم بعنف المضيفات اللواتي حاولن احتجازه أثناء هبوط الرحلة بعد الساعة الثامنة مساءً ليل السبت.


وبحسب الصحيفة، قال الركاب إن الرجل تسبب في اضطراب الرحلة، التي أقلعت من إدنبرة قبل ساعات، كما اضطرت إحدى المضيفات الإمساك به لمدة 20 دقيقة.

 

 

 

لبنان 24




 




 

 


 

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