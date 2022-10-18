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الثلاثاء، 18-10-2022 11:44 ص

وداع مهيب لطالب مصري توفي أثناء ذهابه إلى جامعته -فيديو

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الوكيل الإخباري-سادت حالة من الحزن الشديد الوسط الطلابي بمحافظة الدقهلية شمال القاهرة على فراق الطالب بالفرقة الخامسة بكلية الصيدلة أحمد عوض، إثر حادث سير تعرض له اثناء ذهابه إلى جامعة المنصورة.

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وتوفي الشاب البالغ من العمر 23 عامًا بعد اصطدام سيارة نصف نقل بالدراجة البخارية التي كان يستقلها مع شقيقته، التي أصيبت جراء الحادث ونقلت إلى مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة، بحسب ما ذكرته صحيفة محلية في البلاد.

ونعت جامعة المنصورة -عبر صفحتها على فيسبوك- الطالب أحمد عوض، وتداول عدد من رواد منصات التواصل وعدد من أصدقائه مقاطع فيديو تظهر حضور مهيب لوداع الطالب بمسقط رأسه بمنشأة السلام (كفر الأعجر) بالدقهلية.

 


ونشرت المغردة زينب محمود مقطع فيديو على حسابها في تويتر يُظهر تكدس مئات الشباب والنساء في مشهد مهيب خلال تشييع الجثمان وعلقت عليه قائلة “ماذا بينك وبين الله يا دكتور أحمد؟ لم تكن جنازةً بل كان عُرسا وحفل تخرج وفرحًا كبيرًا لم أر في حياتي كلها جنازة مثل جنازتك”.

 

 

كما بادر آخرون بالاستشهاد بحسن خلقه ومساعدته لزملائه، فضلًا عن أداء أحد أهالي قريته العُمرة عنه بعد ساعات قليلة من وفاته جراء الحادث.


ونشر حساب أنشأه أصدقاء الشاب على تويتر كلاما على لسان والدته قالت فيه “أنتم أصدقاؤه في كلية الصيدلة، ابني كان طيبًا جدًّا ويحبكم، لا تتركوني وحدي وأسالوا عني بعد وفاته”.

 

 

 

 

 

 

الجزيرة

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