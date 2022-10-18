وداع مهيب لطالب مصري توفي أثناء ذهابه إلى جامعته -فيديو

الوكيل الإخباري-سادت حالة من الحزن الشديد الوسط الطلابي بمحافظة الدقهلية شمال القاهرة على فراق الطالب بالفرقة الخامسة بكلية الصيدلة أحمد عوض، إثر حادث سير تعرض له اثناء ذهابه إلى جامعة المنصورة.

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وتوفي الشاب البالغ من العمر 23 عامًا بعد اصطدام سيارة نصف نقل بالدراجة البخارية التي كان يستقلها مع شقيقته، التي أصيبت جراء الحادث ونقلت إلى مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة، بحسب ما ذكرته صحيفة محلية في البلاد.



ونعت جامعة المنصورة -عبر صفحتها على فيسبوك- الطالب أحمد عوض، وتداول عدد من رواد منصات التواصل وعدد من أصدقائه مقاطع فيديو تظهر حضور مهيب لوداع الطالب بمسقط رأسه بمنشأة السلام (كفر الأعجر) بالدقهلية.





ونشرت المغردة زينب محمود مقطع فيديو على حسابها في تويتر يُظهر تكدس مئات الشباب والنساء في مشهد مهيب خلال تشييع الجثمان وعلقت عليه قائلة “ماذا بينك وبين الله يا دكتور أحمد؟ لم تكن جنازةً بل كان عُرسا وحفل تخرج وفرحًا كبيرًا لم أر في حياتي كلها جنازة مثل جنازتك”.



حقيقي ماشوفتش جنازة زي دي الكل حضر الصغير قبل الكبير والكل بيعيط محدش مصدق يا أحمد واللـه 😭💔

لله الأمر من قبل ومن بعد نحسبك من الابرار الشهداء

جمعنا الله واياك في الفردوس الاعلى.

ربنا يثبتك عند السؤال يادكتور احمد ..🤲 مع السلامه يا حبيبنا 💔😭😭حقيقي ماشوفتش جنازة زي دي الكل حضر الصغير قبل الكبير والكل بيعيط محدش مصدق يا أحمد واللـه 😭💔لله الأمر من قبل ومن بعد نحسبك من الابرار الشهداءجمعنا الله واياك في الفردوس الاعلى.ربنا يثبتك عند السؤال يادكتور احمد ..🤲 pic.twitter.com/B8SQBjeaB4 October 16, 2022

كما بادر آخرون بالاستشهاد بحسن خلقه ومساعدته لزملائه، فضلًا عن أداء أحد أهالي قريته العُمرة عنه بعد ساعات قليلة من وفاته جراء الحادث.



ونشر حساب أنشأه أصدقاء الشاب على تويتر كلاما على لسان والدته قالت فيه “أنتم أصدقاؤه في كلية الصيدلة، ابني كان طيبًا جدًّا ويحبكم، لا تتركوني وحدي وأسالوا عني بعد وفاته”.





لمن تكن جنازةً بل كان عُرسا وحفل تخرج

وفرحاً كبيراً ياأغلي الناس ع قلوبنا

لم أري في حياتي كلها جنازة كمثل جنازتك

أبداً والله العظيم

أسأل الله أن تكون هذه الليلة أسعد لياليك

وأن يربط علي قلب والديك ومحبينك يارب



ادعوله وادعوا لاهله بالصبر ماذا بينك وبين الله يا دكتور احمدلمن تكن جنازةً بل كان عُرسا وحفل تخرجوفرحاً كبيراً ياأغلي الناس ع قلوبنالم أري في حياتي كلها جنازة كمثل جنازتكأبداً والله العظيمأسأل الله أن تكون هذه الليلة أسعد لياليكوأن يربط علي قلب والديك ومحبينك ياربادعوله وادعوا لاهله بالصبر pic.twitter.com/x9opPVbwU6 October 16, 2022

الجزيرة

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