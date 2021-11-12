وزارة الاشغال تحذر من الظروف الجوية السائدة وتنشر أرقام الطوارئ

الوكيل الإخباري-

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أهابت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الجمعة، الاخوة المواطنين سالكي الطرق الخارجية لتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر وذلك لتدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار المتشكل نتيجة الرياح الشديدة على بعض الطرق الخارجية، وخصوصاً طريق البحر الميت باتجاه الجنوب.ودعت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام، المواطنين، إلى عدم التردد بالاتصال بغرف الطوارئ للابلاغ عن أي حالة طارئة او ملاحظة خلال الظروف الجوية المتوقعة.وأوضحت، أنها تستند في اعلان بدء العمل بخطة الطوارئ لمستجدات الحالة الجوية والمعلومات الواردة من ادارة الارصاد الجوية.وأكدت الوزارة، جاهزيتها للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة من خلال فرقها العاملة في الميدان والتي تجري وبشكل احترازي جولات تفقدية دورية خلال الأحوال الجوية وقبل التوقعات الواردة لإجراء اللازم وبشكل فوري لضمان ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين.ويذكر أن الوزارة تستقبل الشكاوى والملاحظات من خلال تطبيق نظام بلاغات الأشغال على الهواتف الذكية او من خلال الأرقام التالية:ضابط ارتباط غرفة العمليات ( واتساب ) ٠٧٨٠٣٧٧٢٢٣طوارئ الوزارة غرفة العمليات الرئيسية ٠٦٥٨٥٠١١١غرفة عمليات أشغال مديرية الكرك ٠٧٨٠٣٧٧٢٣١غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة جرش ٠٧٨٠٣٧٧١٨٧غرفة عمليات مديرية أشغال مادبا٠٧٨٠٣٧٧٣٦٦غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة معان ٠٧٨٠٣٧٧٣٣٨غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة المفرق٠٧٨٠٣٧٧٣٨٩غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة البلقاء ٠٧٨٠٣٧٧٤١٣غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الطفيلة ٠٧٨٠٣٧٧١٦٠غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة عجلون ٠٧٨٠٣٧٧٣٢٤غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الزرقاء٠٧٨٠٣٧٧١٢٥غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العقبة ٠٧٨٠٣٧٧٣٥١غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة اربد ٠٧٨٠٣٧٧٢٧٣غرفة عمليات مديرية أشغال لواء الرمثا٠٧٨٠٣٧٧٣٨٨غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العاصمة ٠٧٨٠٣٧٧٢٩١غرفة عمليات مديرية أشغال اقليم البتراء ٠٧٨٠٣٧٧١٥٤