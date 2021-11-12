الجمعة 12-11-2021
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الجمعة، 12-11-2021 09:39 م

وزارة الاشغال تحذر من الظروف الجوية السائدة وتنشر أرقام الطوارئ

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الوكيل الإخباري- أهابت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الجمعة، الاخوة المواطنين سالكي الطرق الخارجية لتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر وذلك لتدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار المتشكل نتيجة الرياح الشديدة على بعض الطرق الخارجية، وخصوصاً طريق البحر الميت باتجاه الجنوب.اضافة اعلان


ودعت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام، المواطنين، إلى عدم التردد بالاتصال بغرف الطوارئ للابلاغ عن أي حالة طارئة او ملاحظة خلال الظروف الجوية المتوقعة.

وأوضحت، أنها تستند في اعلان بدء العمل بخطة الطوارئ لمستجدات الحالة الجوية والمعلومات الواردة من ادارة الارصاد الجوية.

وأكدت الوزارة، جاهزيتها للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة من خلال فرقها العاملة في الميدان والتي تجري وبشكل احترازي جولات تفقدية دورية خلال الأحوال الجوية وقبل التوقعات الواردة لإجراء اللازم وبشكل فوري لضمان ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويذكر أن الوزارة تستقبل الشكاوى والملاحظات من خلال تطبيق نظام بلاغات الأشغال على الهواتف الذكية او من خلال الأرقام التالية:

ضابط ارتباط غرفة العمليات ( واتساب ) ٠٧٨٠٣٧٧٢٢٣

طوارئ الوزارة غرفة العمليات الرئيسية ٠٦٥٨٥٠١١١

غرفة عمليات أشغال مديرية الكرك ٠٧٨٠٣٧٧٢٣١

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة جرش ٠٧٨٠٣٧٧١٨٧

غرفة عمليات مديرية أشغال مادبا٠٧٨٠٣٧٧٣٦٦

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة معان ٠٧٨٠٣٧٧٣٣٨

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة المفرق٠٧٨٠٣٧٧٣٨٩

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة البلقاء ٠٧٨٠٣٧٧٤١٣

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الطفيلة ٠٧٨٠٣٧٧١٦٠

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة عجلون ٠٧٨٠٣٧٧٣٢٤

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الزرقاء٠٧٨٠٣٧٧١٢٥

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العقبة ٠٧٨٠٣٧٧٣٥١

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة اربد ٠٧٨٠٣٧٧٢٧٣

غرفة عمليات مديرية أشغال لواء الرمثا٠٧٨٠٣٧٧٣٨٨

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العاصمة ٠٧٨٠٣٧٧٢٩١

غرفة عمليات مديرية أشغال اقليم البتراء ٠٧٨٠٣٧٧١٥٤

 




 

 


 

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