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الخميس، 01-12-2022 10:27 ص

وزنها أكثر من 1.5 كيلو... إخراج 187 قطعة نقدية من معدة رجل في الهند

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الوكيل الإخباري - تمكن أطباء في مستشفى هندي من إخراج 187 قطعة نقدية من معدة رجل، بعد إخضاعه لعملية جراحية.

أصيب الأطباء بالذهول عندا اكتشافهم بأن الرجل ابتلع ما يقرب من مائتي قطعة من مختلف الفئات وزنها أكثر من 1.5 كيلو غرام، نتيجة مروره بحالة نفسية قبل 3 أشهر.

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وأضافت الصحيفة أن الأطباء في مستشفى هانغال سري كومرشوار في منطقة باغالاكوت، كارناتاكا في الهند، استغرقوا ساعتين لإخراج العملات المعدنية من معدة الرجل.

 

وأوضح الطبيب أن المعدة تمددت نتيجة العدد الهائل للعملات، مشيرا إلى أن العملات المعدنية استقرت في أماكن مختلفة من المعدة.


وعقب إزالة العملات، تم علاج المريض من نقص المياه وغيرها من المشاكل البسيطة، وأصبحت حالته مستقرة الآن.

 

 

سبوتنيك 

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