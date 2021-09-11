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السبت، 11-09-2021 10:33 ص

وزير الإقتصاد السعودي أمين سلام يتصدر الترند - صور

Amin-Salam


الوكيل الإخباري - بعد إعلان التشكيلة الحكومية الجديدة، تصدر إسم وزير الإقتصاد اللبناني أمين سلام، صفحات رواد مواقع التواصل الإجتماعي، والترند في السعودية.

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فقد أشار المتابعون إلى وسامته وتداولوا صورته في صفحاتهم وتنوعت التعليقات، منهم من قال: "صبايا رح تعطوه الثقة ولا لأ"، وقال متابع آخر: "وزير الاقتصاد: أمين سلام، انشالله الشكل يكون مطابق للمضمون".


يشار إلى أن أمين سلام هو محام دولي واقتصادي متخصص في الإدارة وبرنامج القيادة من جامعة Harvard Kennedy School، وفي القانون الدولي والمقارن من جامعة جورج واشنطن، وحائز على إجازة في الحقوق من جامعة الحكمة.


يعمل سلام مستشارا دوليا في الاقتصاد والتطوير الاجتماعي، والإدارة، والقيادة الاستراتيجية، والشؤون العامة والاتصالات كما أنه شغل مركز نائب رئيس الغرفة الوطنية الأميركية - العربية للتجارة.

 



 

المصدر - الفن 

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