الأربعاء 03-08-2022
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الأربعاء، 03-08-2022 12:51 م

وسم " صورة الطفولة " يتصدر تويتر

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الوكيل الإخباري-تصدر وسم "#حط_صورتك_وانت_طفل " منصة التواصل الإجتماعي " تويتر " خلال الساعات الماضية .

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وتفاعل المتابعون مع الوسم بمشاركة صور لهم من أيام الطفولة معبرين عن اشتياقهم لهذه الأيام  .

 

 

 

 

وتصدر ايضا وسم# الصين في وقت سابق من اليوم على خلفية الأحداث الأخيرة بين الصين وتايوان .

 


 




 

 


 

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