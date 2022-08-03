وسم " صورة الطفولة " يتصدر تويتر

الوكيل الإخباري-تصدر وسم "#حط_صورتك_وانت_طفل " منصة التواصل الإجتماعي " تويتر " خلال الساعات الماضية .

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وتفاعل المتابعون مع الوسم بمشاركة صور لهم من أيام الطفولة معبرين عن اشتياقهم لهذه الأيام .

وتصدر ايضا وسم# الصين في وقت سابق من اليوم على خلفية الأحداث الأخيرة بين الصين وتايوان .



