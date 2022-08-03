وسم " صورة الطفولة " يتصدر تويتر

الوكيل الإخباري-تصدر وسم "#حط_صورتك_وانت_طفل " منصة التواصل الإجتماعي " تويتر " خلال الساعات الماضية .
وتفاعل المتابعون مع الوسم بمشاركة صور لهم من أيام الطفولة معبرين عن اشتياقهم لهذه الأيام .
أيام و عدت 🥲😂. #حط_صورتك_وانت_صغيّر pic.twitter.com/PCjOWIVQ9O— 𓆩 ﺣــيـّـفــــٱ 𓆪 (@loloana15733378) August 3, 2022
#حط_صورتك_وانت_صغير— أثير. (@lvj8_) August 2, 2022
Before 21 years pic.twitter.com/SVZZD2tR3O
#حط_صورتك_وانت_صغير— سسهم 🏹 (@man___4) August 3, 2022
قولو مشاءالله pic.twitter.com/j2A6mVvVQU
وتصدر ايضا وسم# الصين في وقت سابق من اليوم على خلفية الأحداث الأخيرة بين الصين وتايوان .