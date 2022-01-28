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الجمعة، 28-01-2022 11:23 م

وصول القطة الرئاسية الأولى "ويلو" إلى البيت الأبيض

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الوكيل الإخباري - أعلن البيت الأبيض عن وصول الهرة "ويلو" البالغة سنتين، وكتبت جيل بايدن في تغريدة على تويتر "إليكم ويلو" بجانب رمز قلبين باللون الأحمر، مرفقة إياها بصور للهرة التي سُميت كذلك نسبة إلى مسقط رأسها في ويلو غروف.

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وتُظهر الصور الهرة ويلو ذات الوبر الرمادي والأبيض والشارب الطويل والعينين الخضراوين الواسعتين، ممددة قرب النافذة أو تستكشف أروقة البيت الأبيض.

وأوضح المكتب الإعلامي للسيدة الأولى أن الهرة التي باتت تُلقب "القطة الأولى"، أثارت "إعجابا كبيرا" لدى جيل بايدن عندما قفزت على المنصة خلال إلقائها خطابا في بنسلفانيا (شمال شرق) أثناء حملة زوجها جو بايدن الرئاسية سنة 2020.


وأشار البيت الأبيض إلى أن صداقة نشأت بسرعة بين جيل بايدن، الأستاذة الجامعية، والهرة "ويلو" الآتية من مزرعة، بمباركة من صاحب المزرعة.

 

وقال الناطق باسم جيل بايدن إن الهرة "بدأت تعتاد على البيت الأبيض مع ألعابها المفضلة وسكاكرها ومساحة واسعة للشم والاستكشاف".


وقال مايكل لا روسا المتحدث باسم السيدة الأولى، إنها أطلقت اسم ويلو على القطة نسبة إلى مدينتها ويلو غروف بولاية بنسلفانيا.

 

وأضاف أن السيدة بايدن كانت قد أعلنت في أبريل/نيسان أن الأسرة تستعد لاستقبال قطة.


وقال إن القطة ذات العينين الرماديتين والشعر القصير تعيش الآن في البيت الأبيض ومعها "لعبها المفضلة وتساليها المحببة ومساحة كبيرة تتشممها وتتجول فيها".


لكن لم تكشف أوساط بايدن عن الاستقبال الذي حظيت به الهرة من جانب "الكلب الأول" المدعو كوماندر، وهو من نوع الراعي الألماني ويعيش منذ أسابيع في البيت الأبيض.


وأعاد جو وجيل بايدن العمل بتقليد رئاسي كان قد قطعه سلفهما الزوجان ترامب اللذان لم يكن لديهما حيوانات منزلية.

 

ووصل الزوجان الرئاسيان إلى البيت الأبيض مع الكلب "تشامب" الذي نفق العام الماضي  بسبب التقدم في السن، و"ميجور" الذي أُخرج من البيت الأبيض بعدما وجد صعوبة في التكيف، قبل استقبال "كوماندر".

 

DW

 




 

 


 

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