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الخميس، 10-11-2022 03:17 م

وظيفة الأحلام.. شاهد الأفلام بمنزلك واحصل على راتب 40 ألف دولار في أستراليا

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الوكيل الإخباري - أعلنت قناة "برايم فيديو" Prime Video التلفزيونية الأسترالية، عن وظيفة الأحلام، التي تشترط على موظفيها المحتملين مشاهدة أحدث أفلامها وبرامجها التلفزيونية، مقابل الحصول على مبلغ مالي قيّم.

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وتبحث قناة "برايم فيديو"، في جميع أنحاء أستراليا عن "مدمني محتوى"، لمشاهدة أعمالها الأصلية عبر منصتها في الإنترنت والتوصية بها.


ودعت القناة مَن تتوفر لديهم هذه المواصفات، بالتقدم إليها بطلب الحصول على الوظيفة.


وكشفت "برايم فيديو" خلال إعلانها، أن هذه الوظيفة هي عبارة عن عقد مؤقت مدته ثلاثة أشهر، إذ يمكن أن يكسب الموظفون المحتملون خلال فترة عملهم، ما يصل إلى 40 ألف دولار.

 

المرصد

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