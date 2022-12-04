وظيفة براتب 170 ألف دولار للتخلص من الجرذان في نيويورك

الوكيل الإخباري - طرحت سلطات مدينة نيويورك الأمريكية وظيفة غير عادية براتب سنوي يتراوح بين 120 و170 ألف دولار، تتلخص مهمة هذه الوظيفة في تخليص المدينة من الجرذان.



ويريد عمدة نيويورك إريك آدامز دفع هذا الراتب الضخم لشخص ما يكره بشدة الفئران، وعاشق للتخلص منها، حسب منشوره عبر حسابه الرسمي على تويتر.



وغرد آدامز، قائلاً: "لا يوجد شيء أكرهه أكثر من الفئران. إذا كان لديك الدافع والتصميم والغريزة القاتلة لمحاربة الفئران المنتشرة في مدينة نيويورك بلا هوادة.. فإن وظيفة أحلامك تنتظرك.

اضافة اعلان

وطالب آدامز في منشوره الوظيفي أن يكون الشخص "متحفزاً للغاية ومتعطشاً للدماء بعض الشيء"، وسيكون المسمى الوظيفي للشخص "مدير التخلص من القوارض".

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون المتقدم للوظيفة مقيماً في المدينة خلال 90 يوماً من التعيين، وحاصلاً على درجة البكالوريوس، ولديه خبرة، حسب موقع "ndtv".

24

اظهار أخبار متعلقة

