السبت 13-07-2024
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السبت، 13-07-2024 12:20 م

وظيفة يصل راتبها إلى 100 ألف دولار شهريًا.. 3 شروط للالتحاق بها

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الوكيل الإخباري- الكثير من الوظائف حول العالم تكفل لأصحابها الحصول على راتب ضخم شهريًا، وهناك أعمال، على الرغم من بساطتها وسهولتها، إلا أنه يمكنك الحصول على نحو 30 إلى 100 ألف دولار شهريًا، في حال توافر بعض الشروط لديك لتتمكن في النهاية من العمل بها، وذلك وفقًا لما أشار إليه موقع «Listverse» و«Indeed».

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وظيفة غواص كرات الجولف

تتطلب عمل أحد الأشخاص لجمع كرات الجولف التي تسقط في الماء، والتي ضربها الرياضيون في البرك، ومن ثم تنظيف كرات الجولف ومعالجتها وإعادة تدويرها لاستخدامها في المستقبل.


شروط الحصول على وظيفة غواص كرات الجولف


قدم موقع «Blogpadi» المتخصص في الغوص بعض المعلومات عن غواص كرات الجولف موضحًا شروط الحصول عليها، والتي يمكن توضيحها فيما يلي:


يجب على الشخص الذي يعمل في تلك المهنة أن يكون لديه شهادة غوص سكوبا التجارية غير المقيدة.
الحصول على شهادة الإسعافات الأولية.
الحصول على شهادة غواص الإنقاذ.
ربما يكون لكل ملعب جولف طلب لمؤهلات إضافية.


في بعض الأحيان، يختار العديد من غواصي كرات الجولف العمل بدوام جزئي، وذلك باعتبارها وظيفة ثانوية تمكنهم من الغوص بشكل أعمق واكتشاف عالم البحار.

 

المصدر : الوطن 




 




 

 


 

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