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الخميس، 21-10-2021 10:06 ص

وعاء صيني نادر يعرض في مزاد بـ 15 مليون إسترليني

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الوكيل الإخباري - ارتفعت قيمة وعاء كان محفوظاً في المتحف البريطاني منذ فترة طويلة باعتباره من كوريا، من 5 آلاف جنيه إسترليني إلى 15 مليون جينه إسترليني، بعد أن تبين في الواقع أنه ضمن أقل من 100 قطعة من أندر أنواع الخزف الصيني، المعروف بـ «رو وير» أو «رو الرسمية».

وتُعرف تلك الأوعية الخزفية بافتقارها إلى الزخرفة وبلونها المزجج الأزرق الأخضر الباهت، ويعود تصنيعها إلى حوالي 900 عام وكان قد تم إنتاجها لفترة قصيرة فقط ما بين 1086 - 1125 ميلادي.

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وتنقل صحيفة «ديلي ميل» عن الخبراء قولهم إن السر يكمن في تصنيعها في «فرن كبير»، في تشينجليانجسي بمقاطعة خنان الصينية، كانت لديه إمكانية الوصول إلى طين من تكوين معين.


وفي الماضي، كان هناك محاولات فاشلة لإعادة إنتاج تأثير المزجج الأزرق الأخضر «المتشقق» لـ «رو وير».


وقد أجرى خبراء معهد كرانفيلد للطب الشرعي تحليلاً بالأشعة السينية في سبيل المقارنة، فوجدوا أن القطعة غير عادية، ولكنها مع ذلك أصلية من خزف «رو وير» القديم.

 

المصدر - البيان 

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