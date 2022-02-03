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الخميس، 03-02-2022 03:44 م

وعاء قمامة يباع بـ252 ألف دولار

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الوكيل الإخباري - أثار فنان أمريكي الجدل أخيراً حين تمكن من بيع صورة وعاء قمامة بصيغة الرموز غير القابلة للاستبدال "NFT" مقابل 252 ألف دولار.

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ونقل موقع "تيك إكسبلور" عن ابن لوس أنجلس البالغ 38 عاماً قوله في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية: "لا يسعني أن أتذكر من أين أتت الصورة أصلاً، أعتقد أني حصلت عليها من بحث على غوغل".

وتُبرز الصورة، التي أطلق عليها اسم "64 gallon toter "، صورة وعاء قمامة بلاستيكي مع مؤثرات عطل الحاسوب.

 

وبالنسبة إلى صورة الفنان المعروف بـ"روبنيس"، فقد قام متجر "سوبر رير" الخاص بالرموز غير القابلة للاستبدال بحذف الصورة بعد ابتكارها بقليل.

وعلَّق روبنس على المسألة بالقول: "لقد كان نوعاً من الفن الغاضب حيث كنت أشعر بالحنق حيال بعض الأمور، وقمت بابتكار الصورة وتمت إزالتها ظناً بأني أنتهك حقوق الملكية".


وأضاف روبنيس أن تلك كانت واحدة من ثلاثة أوعية قمامة على موقع "سوبر رير"، وأنه قام ببيعها لأحد هواة جمع الأعمال الفنية.

 

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