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الإثنين، 01-03-2021 02:40 م

وعاء نادر للبيع بمئات آلاف الدولارات بعد شرائه بـ35 دولارا

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الوكيل الاخباري - بعد شراء وعاء صغير مقابل 35 دولارا فقط، في ساحة بيع بولاية كونيتيكت، اتضح أنه في الواقع قطعة أثرية صينية نادرة بشكل استثنائي من القرن الخامس عشر.

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وتعود هذه القطعة الأثرية ذات اللونين الأزرق والأبيض، والتي تتميز بزخارف اللوتس، والفاوانيا، والأقحوان، وأزهار الرمان، إلى أسرة مينغ الحاكمة في الصين آنذاك.


ومن المتوقع بيع الوعاء اليوم مقابل مبلغ يصل إلى 500 ألف دولار، وفقا لدار مزادات "سوذبيز" في نيويورك، حيث من المقرر أن يقام المزاد الشهر المقبل.
واكتشف الوعاء العام الماضي بالقرب من مدينة نيو هافن الأمريكية، في كونيتيكت.


وفيما لم تكشف دار "سوذبيز" عن هوية المالك، قالت رئيسة قسم الفن الصيني، أنجيلا ماكاتير، إن الرجل "لم يساوم على سعر الطلب البالغ 35 دولارا".


وبعد وقت قصير من إجراء عملية الشراء، أرسلت صور الوعاء إلى المتخصصين في المزاد، الذين حددوا أنه عبارة عن قطعة ذات أهمية تاريخية.

 

 

المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

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