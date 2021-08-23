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الإثنين، 23-08-2021 08:40 م

وفاة أطول رجل في الولايات المتحدة عن 38 عاما

اطول


الوكيل الإخباري - توفي إيغور فوفكوفينسكي، أطول رجل في الولايات المتحدة، بولاية مينيسوتا عن عمر ناهز 38 عاما.

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وقالت عائلة فوفكوفينسكي، الأوكراني المولد، إنه توفي متأثرا بأمراض القلب الجمعة في عيادة مايو بروتشستر.


وتسبب ورمه الذي كان يضغط على الغدة النخامية في إفراز مستويات غير طبيعية من هرمون النمو، ونما ليصبح أطول رجل في الولايات المتحدة بطول 7 أقدام و8.33 بوصات (متران و34.5 سم).


وقال شقيقه الأكبر، أوليه لادان من بروكلين بارك، لصحيفة "ستار ترييون أوف مينيابوليس"، إن فوفكوفينسكي كان من المشاهير عندما وصل من أوكرانيا بسبب حجمه والحرب الباردة في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي.


وظهر فوفكوفينسكي في برنامج "دكتور أوز شو"، واستدعاه الرئيس السابق باراك أوباما خلال تجمع انتخابي في عام 2009، عندما لاحظه الرئيس بالقرب من المنصة مرتديا قميصا كتب عليه "أكبر مؤيد لأوباما في العالم".

 

روسيا اليوم




 




 

 


 

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