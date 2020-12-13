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الأحد، 13-12-2020 03:05 م

وفاة أغنى رجل في البرازيل من أصول عربية

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الوكيل الإخباري _ توفي اليوم الاحد جوزيف صفرا   عن عمر يناهز 82 عاما ، ويعد الراحل أغنى رجل في البرازيل من أصول لبنانية، وذلك لأسباب طبيعية.

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وقد نعته صحيفة " L’Orient Le Jour" اللبنانية الناطقة باللغة الفرنسية والذي اعتبرته من أغنى رجال المصارف في العالم، حيث انها نشرت سيرته الذاتية والتي جاء فيها أنه ولد عام 1938 في العاصمة بيروت وهو من الجالية اليهودية اللبنانية انتقل إلى البرازيل عام 1962 مع أسرته لإدارة المصرف العائلي هناك.


وقد أصبحت مجموعة صفرا فيما بعد إمبراطورية مالية، موجودة اليوم في أكثر من 25 دولة.

 

وكان جوزيف صفرا أغنى رجل في البرازيل حيث انه احتل المركز 63 في العالم وتقدر ثروته بنحو 23.2 مليار دولار.


وتبرع صفرا بجزء من هذه الثروة لمشاريع البحوث الطبية كما حصل على منحوتات من قبل Auguste Rodin للتبرع بها إلى Pinacoteca de Sao Paulo، أحد المتاحف الرئيسية في المدينة.

 

المصدر : سبوتنيك



 




 

 


 

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