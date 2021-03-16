الثلاثاء 16-03-2021
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الثلاثاء، 16-03-2021 11:13 ص

وفاة أقدم مؤذن في السعودية داخل المسجد

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الوكيل الاخباري - غيب الموت، الاثنين، الشيخ ناصر بن عبد الله الهليل، وهو أقدم مؤذني المملكة العربية السعودية، عن عمر 118 عاما.

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وتوفي الهليل بعد صراع مع المرض، وعمل الهليل مؤذنا في مسجد البطينة بمنطقة البديع لمدة 80 عاما.

 


وكشف أحد أقارب الشيخ الراحل ناصر بن عبد الله الهليل لصحيفة "سبق" السعودية أنه توفي وهو رافع السبابة يتشهد.

يعتبر الشيخ ناصر بن عبد الله الهليل أقدم المؤذنين في المملكة العربية السعودية، وقدم استقالته قبل نحو 4 سنوات بسبب ظروف مرضه وكبر سنه.


 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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