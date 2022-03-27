الأحد 27-03-2022
الوكيل الاخباري

مجلس بلدية الزرقاء المنتخب يعقد أولى جلساته

ورشة حول المواطنة الرقمية بمركز شابات الطيبة

التلفزيون الفلسطيني يعلن زيارة الملك إلى الضفة الاثنين

وزير الزراعة: اتحاد مربي الأبقار انفرد بقرار رفع الأسعار دون مسوغ قانوني

إحالة محافظ الزرقاء إلى التقاعد

بحث التعاون بين جامعة آل البيت و كيو أس

قرار مرتقب بشأن دوام الجامعات في رمضان

22 ألف مستفيد من السلف الشرائية

تحويل اتحاد مربي الأبقار ومنتجي الحليب للمدعي العام

الارصاد الجوية تحذر من طقس يوم الاثنين

الأحد، 27-03-2022 02:50 م

وفاة أكبر مدونة في العام عن عمر يناهز 109 أعوام

d94bfa52-c087-4cea-90ae-9bc6c046db94


الوكيل الإخباري - أعلنت المخرجة أوسانا بلاك وفاة أكبر مدونة في العالم السويدية داجني كارلسون عن عمرٍ يناهز 109 أعوام بعد معاناة مع أمراض الشيخوخة.

اضافة اعلان


وقالت المخرجة إن وفاة شخص يبلغ من العمر 109 أعوام ليس أمرًا مفاجئًا، لكن وفاة داجني خسارة كبيرة.


وكانت أوسانا بلاك قد أخرجت في العام 2017 فيلمًا عن داجني كارلسون بعنوان ” الحياة تبدأ في المئة”، ووثقت حياتها لصالح قناة “إس في تي ”


يذكر أن المدونة الراحلة بدأت رحلتها في عالم التدوين في عمر 99 عامًا، بعدما أجرت دورة حاسب آلي، لتقوم بعدها بتأسيس مدونتها الخاصة “بلوجا ميد ميج” والتي وصفت من خلالها حياتها التي كانت مصدر إلهام لعدد كبير من متابعيها الذين تأثروا بكتاباتها.

 

218

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (1)

بيع قناع إفريقي تقليدي بـ4.2 ملايين يورو في فرنسا

Capture

اختبر قوة ملاحظتك.. كم عدد الكائنات التي تراها في هذه الصورة؟

كلب-البيتبول

كلب شرس يعتدي على صاحبته في كولومبيا

19-beach-hazards-to-avoid-for-your-dogs-day-of-sun-and-sand-11

أمريكا..مسِن يسقط في البحيرة وكلبته تنقذ حياته

180820

دلافين نافقة على سواحل إسطنبول والسبب مجهول

1519665303066317800

قطار فائق السرعة يداهم سيارة امرأة في ألمانيا