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الإثنين، 09-05-2022 10:34 ص

وفاة أكبر معمرة أوروبية في إيطاليا عن عمر 112 عاما

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الوكيل الإخباري - توفيت أنغيلا تيرابوشي أكبر امرأة معمرة في إيطاليا عن عمر ناهز الـ112 عاما.

وقالت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية: "توفيت المرأة الليلة الماضية أثناء نومها بسبب سكتة قلبية، ورغم ضعفها كانت تقرأ الصحيفة يوميا وتشاهد الأخبار على التلفاز".

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وبحسب الصحيفة فإن المعمرة احتفلت بعيد ميلادها في 19 أبريل الماضي، لكن صحتها ساءت مؤخرا، ولديها 4 أبناء تتراوح أعمارهم الآن بين 70 و85 عاما.


وأشارت الصحيفة إلى أن "المواطن الإيطالي دومينيكا إركولاني، سيكمل عامه 112 في 3 يوليو المقبل، هو الآن أكبر شخص معمر في إيطاليا".


وتؤكد السجلات المدنية، أن إيما ميرانو، وهي من مواليد المنطقة الشمالية من بيدمونت، كانت أكبر معمرة في البلاد، وقد توفيت عام 2017 عن عمر ناهز 117 عاما، ومن بين الرجال، كان سردينيان أنطونيو تود أكبرهم سنا في إيطاليا، وتوفي عام 2002 عن عمر يناهز 113 عاما.

 

البيان 

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