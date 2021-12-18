وفاة أكبر معمرة في الصين عن عمر ناهز 135 عاما

الوكيل الإخباري - قالت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم، إن أكبر معمرة في الصين واسمها ألميهان سييتي توفيت عن عمر بلغ 135 عاما.

اضافة اعلان

وذكرت الوكالة اليوم السبت، أن هذه الصينية التي عاشت في قضاء كاشغر في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم، عاشت حياة نشيطة إلى حد ما وفق روسيا اليوم.

ونوهت الوكالة، بأن قرية كومشريك، حيث عاشت ألميهان سييتي، معروفة في الصين بقرية المعمرين، وفيها يقيم العديد من كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 90 عاما.





المصدر - البيان