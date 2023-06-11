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الأحد، 11-06-2023 11:04 ص

وفاة القاتل الأمريكي 'يونابومبر' في السجن عن 81 عاما

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الوكيل الإخباري -  توفي القاتل الأمريكي تيد كازينسكي، الملقب بـ"يونابومبر"، يوم السبت عن 81 عاما في أحد السجون الأمريكية.

وقال المكتب الاتحادي الأمريكي للسجون إنه عثر على كازينسكي فاقدا للوعي في زنزانته خلال الليل. وشرع الموظفون في القيام بإجراءات لإنقاذ حياته ونقلوه إلى المستشفى، حيث تم إعلان وفاته هناك. ولم تقدم السلطات في البداية أي معلومات عن سبب الوفاة.

وبحسب التقرير، فإن المرة الأخيرة التي تم فيها نقله إلى وحدة طبية كانت في مركز احتجاز بولاية نورث كارولينا. وقبل ذلك، كان قد سجن في سجن شديد الحراسة بولاية كولورادو.

وكان أستاذ الرياضيات السابق والمناهض للتكنولوجيا قد قتل ثلاثة أشخاص وأصاب 23 آخرين في مجموعة هجمات بالقنابل بين عامي 1978 و 1995. وانفجرت تلك القنابل في جامعات أمريكية ومقرات شركات طيران، وكذلك في رحلة تابعة لشركة أمريكان إيرلاينز عام 1979.

وكان كازينسكي أحد أكثر الأشخاص المطلوبين في الولايات المتحدة. ونشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عام 1995 بيانا له، زعم فيه أن الثورة الصناعية أضرت بالبشرية.

وألقي القبض عليه عام 1996 بعد أن كشف شقيقه عن مخبأه في جبال ولاية مونتانا. وحكم عليه فيما بعد بالسجن مدى الحياة.

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البيان 

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