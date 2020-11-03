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الثلاثاء، 03-11-2020 01:22 م

وفاة المريض البريطاني رقم 'صفر' بعد عام من إصابته بكورونا

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الوكيل الاخباري - توفى الشاب البريطاني "كونور ريد" عن عمر 26 عاما، الذى يعرف بأنه المريض رقم "صفر" بفيروس كورونا في بريطانيا، وقد سجل أول إصابة بالفيروس قبل عام بعد عودته من مدينة ووهان الصينية، وذلك بعد معاناته لشهور طويلة مع المرض.

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حيث وجِد كونور ريد جثة هامدة فى سكنه بجامعة بانجور في ويلز، وفقا لتصريحات والدته، حيث قالت إن ابنها لم يتخلص من المعاناة التي لحقت به جراء إصابته بفيروس كورونا، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية".


وقالت شرطة شمال ويلز في بيان: "بعد وقت قصير من الساعة العاشرة مساءً يوم الأحد 25 أكتوبر ، طلبت خدمة الإسعاف من شرطة شمال ويلز الحضور إلى غرفة الطلاب في قاعات السكن بجامعة بانجور"، و"للأسف على الرغم من الجهود الجبارة التي بذلها الأصدقاء والمسعفون الطبيون، أُعلن عن وفاة طالب يبلغ من العمر 26 عامًا"، وأضافت الشرطة أنه "لم يتم التعامل مع الوفاة على أنها مشبوهة وقد تم إبلاغ الطبيب الشرعي في شمال غرب ويلز السيد ديوي بريتشارد جونز".


وذكرت وسائل إعلام منها صحيفتا ديلي ميل وذا "صن"، الاثنين، أن كونور ريد كان يعمل مدرسا للغة الإنجليزية في كلية بمدينة ووهان الصينية، مهد الفيروس المميت، بحسب سكاي نيوز.


وانهارت حالته الصحية في نوفمبر 2019، أي قبل شهرين من الإعلان عن ظهور الوباء في المدينة الصينية.


وذكرت الصحيفة أن الشاب البريطاني تجاهل الأعراض التي ظهرت عليه بداية الأمر، معتقدا أن كل ما في الأمر إنفلونزا.


غير أن حالته الصحية تدهورت كثيرا، إذ أصيب بسعال شديد وفقد صوته تماما، ما استدعى نقله إلى المستشفى.

وقالت والدته إن ابنها لم يتخلص من المعاناة التي لحقت به من جراء إصابته بمرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا.


وأضافت أن ابنها كان يحب المغامرة وسافر إلى الصين بمفرده وعاش هناك وبات يتكلم الصينية بطلاقة.


لكن خلال الأشهر الأخيرة انقلبت حياته رأسا على عقب، بعد إصابته بالمرض، وتقطعت به السبل في المدينة الصينية التي خضعت لإغلاق محكم.
وذكرت والدته أنه سافر أولا إلى أستراليا، حيث مكث هناك لمدة أسبوعين قبل أن يعود إلى ويلز.


ووصف الشاب رحلته مع كورونا في وقت سابق من هذا العام، قائلا إن السعال تحول إلى التهاب رئوي حاد، وانتهى به الأمر في المستشفى.


وذكرت والدته أنه استمر في هذا الوضع لمدة أسبوعين قبل أن يستعيد عافيته، لكن يبدو أن الفيروس لم يغادر جسده.

 

البيان

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