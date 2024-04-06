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السبت، 06-04-2024 08:41 ص

وفاة امرأة بعملية تجميل على يد طبيب غير مرخص في المكسيك

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الوكيل الإخباري - حذرت عائلة تان كواشا ويليامز من ولاية "لوس أنجلوس" الأميركية الّتي توفيت بعد إجراء عملية تجميل، من خطر القيام بهذا النوع من الجراحات

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وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن ويليامز قامت بإجراء عملية تجميل بسعر قليل جداً في المكسيك بعدما أغرتها الصور الّتي أظهرت حصول الأشخاص بعد نهاية الجراحة على أجسام مثالية.

 

وتضمنت عملية ويليامز الّتي بلغت تكلفتها مبلغ الأربعة آلاف دولار أميركي، شد للثدي وتسوية البطن بعد الولادة. وتوفيت ويليامز بعد إجرائها العملية بشكل مأساوي جراء تمزق الأوعية الدموية في منطقتي الصدر والبطن.


وقالت شقيقة الضحية كوينتاسيا ماتيس إن أفراد العائلة علموا بخبر وفاة ويليامز من الشرطة المكسيكية، مضيفةً أن طبيب التجميل أورلاندو فيلانويفا الّذي أجرى العملية لشقيقتها غير مرخص.


وتابعت: "على الرغم من وفاة شقيقتي على يد طبيب غير مرخص، إلا أن إعلانات عيادته غير المرخصة تستمر في الظهور على فيسبوك".

 

لبنان 24

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