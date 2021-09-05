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الأحد، 05-09-2021 09:32 ص

وفاة رجل بعد هجوم لسمكة قرش على الساحل الشرقي لأستراليا

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الوكيل الإخباري - قال مسعفون إن شخصا من ممارسي رياضة ركوب الأمواج لقي حتفه اليوم الأحد بعد أن عضته سمكة قرش قبالة شاطئ لركوب الأمواج على الساحل الشرقي لأستراليا.

ووقع الحادث قبالة شاطئ إميرالد الواقع على بعد نحو 550 كيلومترا شمالي سيدني.

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وقالت هيئة الإسعاف في ولاية نيو ساوث ويلز على حسابها على تويتر "على الرغم من الجهود القوية التي بذلها المارة والمسعفون وأجهزة الطوارئ الأخرى لفظ المصاب أنفاسه الأخيرة في مكان الحادث".


وقال مسؤولون في ميناء كوفس إن الشاطئ الذي يبعد نحو 20 كيلومترا شمالي الميناء أغلق بعد الحادث.


وذكرت وسائل الإعلام أن من المعتقد أن القتيل في أواخر العشرينات وتعرض للعض في ذراعه.

 

المصدر - البيان 

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