الأحد 04-06-2023
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الأحد، 04-06-2023 11:40 ص

وفاة رجل علق رأسه في نظام إغلاق بمحطة مترو في بروكسل

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الوكيل الإخباري - قضى رجل يوم السبت في بروكسل بعدما علق الجزء العلوي من جسمه في نظام إغلاق معدني بإحدى محطات المترو، في مأساة جديدة تُسجّل في ظل تزايد البلاغات في شأن المشردين المنتشرين في شبكة النقل، على ما أعلنت الشركة المشغلة للمترو.

وكان عناصر الإغاثة عثروا على جثة الرجل قرابة الساعة 4,30 صباحاً في مترو روجيه بوسط المدينة.

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وقال الناطق باسم هيئة الإغاثة وولتر ديريو لوكالة فرانس برس إنّ العناصر أخرجوا الضحية من الأبواب المعدنية لكنهم لم يتمكنوا من إنعاش قلبه. ولم يجر التوصل فوراً إلى هوية الضحية.


وأضاف ديريو "هذه رابع حادثة تُسجّل منذ مارس، لكنّها كانت قاتلة هذه المرة للأسف".


وكانت وسائل الإعلام قد تطرقت خلال الأسابيع الأخيرة إلى حوادث مماثلة، لكنّها كانت تقتصر بحسب ديريو على "أرجل عالقة" في الأبواب الأوتوماتيكية.


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