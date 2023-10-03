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الثلاثاء، 03-10-2023 07:02 ص

وفاة سيدة بأغرب طريقة.. صدمتها طائرة أثناء عملها بأمريكا

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الوكيل الاخباري - لقيت سيدة أميركية مؤخرا حتفها بطريقة غريبة بعدما صدمتها طائرة بمطار في ولاية أوكلاهوما.

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وكانت سامانثا هايز البالغة من العمر 27 عاما، تعمل على جزّ الأعشاب في مطار بأوكلاهوما مخصص للطائرات الصغيرة، عندما صدمتها طائرة من نوع " بانانزا أي 36".
وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فإن الطيار جيمس باكستر كان يقود الطائرة نحو مدرج الهبوط بمطار مدينة بروكن بو عندما لاحظ وجود هايز وهي تعمل على آلة جزّ العشب على مقربة من المنطقة المخصصة للهبوط.


وحاول باكستر تجنب الارتطام بهايز، إلا أن جناح الطائرة صدم رأسها، الأمر الذي تسبب بوفاتها بحسب بيان للشرطة في أوكلاهوما.


وأعلنت السلطات وفاة هايز في مكان الحادث متأثرة بجروح بليغة في الرأس، علما أن المطار لا يتمتع بوجود فريق خاص يتولى مهمة مراقبة الحركة الجوية.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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