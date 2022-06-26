وفاة شابة فجأة أثناء عقد قرانها في مصر

الوكيل الإخباري - شهدت محافظة كفر الشيخ المصرية، أمس السبت، واقعة مؤلمة حين توفيت فتاة في أثناء كتب كتاب زواجها بمنزل أسرتها.

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ووفق موقع "اليوم السابع" ، توفيت الشابة بوسي كامل أثناء عقد قرانها داخل منزل عائلتها بقرية البياض التابعة لمركز دسوق في محافظة كفر الشيخ، وهي مرتدية فستان الفرح، دون أن تكون مصابة بأي أمراض.



وقال أحمد نويجي من قرية البياض، أثناء تواجد الأهل بمنزل العروس لعقد قرانها، لقيت مصرعها فجأة، مؤكدا أن الجميع في حالة ذهول من الموقف.



وأضاف محسن كامل أبو أحمد، شقيق العروس، أن شقيقته بوسي "توفيت أثناء عقد قرانها، وكان في ذلك الوقت يتم التوقيع على قسيمة الزواج من العريس والشهود، وعندما طلب المأذون توقيعها دخل إليها ليطلبها ووجد الابتسامة على وجهها، وعندما تحدث معها فوجئ بمفارقتها الحياة".



وقال شقيق العروس إنه جرى نقلها إلى مستشفى دسوق العام، وبتوقيع الكشف الطبي عليها تبين وفاتها بسكتة قلبية.

روسيا اليوم