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الأربعاء، 22-03-2023 10:58 ص

وفاة شاب أمريكي لدى محاولة الشرطة إدخاله مستشفى للأمراض العقلية - فيديو

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الوكيل الإخباري - يوثق تسجيل مصور نشر يوم أمس الثلاثاء وفاة شاب أميركي عمره 28 عاما لدى إدخاله مستشفى للأمراض العقلية أثناء محاولة نحو عشرة من أفراد الشرطة وعناصر أمن المستشفى السيطرة عليه.

ووجهت السلطات اتهامات بالقتل على خلفية وفاة إيرفو أوتيينو في السادس من مارس، بحق الشرطيين وعناصر الأمن، ما سلط الضوء على وحشية أفراد تطبيق القانون الأميركيين ومعاملة المرضى النفسيين على وجه الخصوص.

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وكان أوتيينو مكبل اليدين وموثق الساقين عندما أحضرته الشرطة من سجن مقاطعة هنريكو قرب ريتشموند بولاية فرجينيا، إلى المستشفى المركزي في بيترسبرغ المجاورة.


ونشرت صحيفة واشنطن بوست تسجيلا مصورا مدته تسع دقائق من تسجيلات كاميرات المراقبة في المستشفى ومدتها 27 دقيقة لوقائع الحادثة.


تُظهر مقتطفات التسجيل سبعة شرطيين وهم يُحضرون أوتيينو الذي كان عاري الصدر ومن دون حذاء، إلى غرفة في المستشفى في السادس من مارس.


ولا يبدي أوتيينو مقاومة كما يظهر في التسجيل.


ثم يثبّتونه أرضا لفترة طويلة، من دون أن تتضح أسباب ذلك، وينبطح عنصر عليه فيما يضغط آخر على ما يبدو على رأس أو عنق أوتيينو، بينما يراقب ما يصل إلى عشرة من موظفي المستشفى ما يحدث، وبعضهم يقدم المساعدة أحيانا.


وفي النهاية يتوقف عن الحراك وتفشل محاولات الشرطة وموظفي المستشفى لإنعاشه.


وُجهت إلى سبعة شرطيين وثلاثة من موظفي المستشفى وغالبيتهم أيضا من السود الأميركيين، تهمة القتل من الدرجة الثانية على خلفية الواقعة.


وكانت الشرطة قد اعتقلت أوتيينو قبل ثلاثة أيام بعد أن تعرض لأزمة نفسية.


وبعد احتجازه لثلاثة أيام في السج نُقل إلى المستشفى المركزي بالولاية حيث توفي.

 

 

 

 

البيان 

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