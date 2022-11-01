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الثلاثاء، 01-11-2022 08:06 ص

وفاة شيف مصري شهير - صورة

بربربربر


الوكيل الإخباري - أعلنت الصفحة الرسمية للشيف أسامة السيد عن وفاة الشيف المصري الشهير، الذي قدم العديد من البرامج التلفزيونية الخاصة بالمطبخ، وذاع صيته في كثير من البلدان.

والجدير بالذكر أنه فى 21 سبتمبر الماضى كتب الشيف أسامة بوست عبر صفحته الشخصية يقول فيه : "أحبائي.. رجائي أن تتذكروني في يوم أنا أمس الحاجة فيه لدعائكم، وأنا بين يدي الرحمن، فقط تذكروا كل حاجة جميلة وذكرى حلوة خلال رحلتنا سوا".

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المرصد 

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